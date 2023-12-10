Simge fırtına gibi esti

'Aşkın Olayım' şarkısıyla efsane haline gelen Simge, İstanbul seyircisiyle önceki akşam Maslak'taki Volkswagen Arena'da buluştu. Hazırlıkları 2 aydır devam eden ve 200 kişinin çalıştığı konserde Simge unutulmayacak sahne şovlarıyla adeta fırtınaya sebep oldu! Simge yaz boyu sahneden sahneye koşarak konser rekortmeni olmuştu. Raisa Vanessa imzalı iki ayrı sahne kıyafeti giyen Simge 200 kişinin çalıştığı gecede dünya standartlarında bir şov sundu. Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken konserin kurgusu ve kullanılan sahnenin tasarımı 2 ay sürdü. Üç günde kurulumu yapılabilen bu özel sahne için LED ekranlar ve son teknoloji ürünü cihazlarla büyüleyici bir ışık düzeni hazırlandı. Shaman Dans Tiyatrosu'ndan 6 dansçı performanslarıyla Simge'ye eşlik etti. Simge'nin, konserinde seyircisine sürprizi KÖFN oldu. Simge ve KÖFN son günlerde müzik listelerinin ilk sırasında yer alan şarkıları 'Yakışıklı'yı da ilk defa burada söylediler.