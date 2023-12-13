Ünlüler yeşil sahadaki yumruğa ateş püskürdü

Türk futbolunda önceki gece yaşanan utancın yankıları sürüyor. Ankaragücü- Rizespor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın son düdüğünü çaldıktan sonra, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğradı. Koca'nın yumruğuyla yere yığılan hakem Meler, 2 şahıs tarafından da defalarca tekmelendi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in tedavisi devam ederken, Faruk Koca ve saldırganlar tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran çirkin saldırıya ünlülerden de tepki geldi. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimler, futbolun güzelliklerinin ayaklar altına alındığını dile getirdi. İşte ünlülerin paylaşımları...

DENİZSEKİ: Ne kadar ayıp ne kadar utanç... Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Konu ne olursa olsun durum bu olmamalı. Bu mu örnek olma biçimleri?

DERYA ULUĞ: Halil Umut Meler'e yapılanlar tarif edilir cinsten değil. Yazık... Sadece futbol tarihinin değil, tarihin kara lekesi olarak anılacaktır. Dilerim yapanlar en sert cezalarla karşı karşıya kalır

ECE SEÇKİN: Türk futbolunda bir şeylerin gerçekten çivisi çıktı. Sorumluları biliyorsunuz. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne olursa olsun bir insana bu tür bir eylemde bulunulması korkunç bir davranış.

ŞORAY UZUN: Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin.

EDA ECE: Şiddeti görmeye bile tahammülüm yok bu hayatta, dün hakemin uğradığı saldırıyı ve gözünün morluğunu gördüğümden beri o kadar üzüldüm ve rahatsız oldum ki... Şiddetin her türlüsüne hayır! Kimse kimseye el süremez, canını yakamaz!