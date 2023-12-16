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Haberler Sarmaşık Kadın şarkıcıların yılı

Kadın şarkıcıların yılı

2023 yılında en çok dinlenen şarkılar belirlendi. Aleyna Tilki 3 şarkısı ile hem Telifmetre hem müzik listelerine girdi. İrem Derici’nin ‘Yaz Gülü’ radyo ve televizyonlarda en çok yer alan pop şarkısı oldu. Simge ise ‘Aşkın Olayım’ ile 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.

HABER MERKEZİ
Kadın şarkıcıların yılı

2023 yılı müzik üretimi açısından yoğun ve rengârenk geçti. 2024 yaklaşırken geride bırakmak üzere olduğumuz senenin en popüler şarkıları ve şarkıcıları liste sonuçlarıyla ortaya çıkmaya başladı. Telifmetre resmi verilerine göre radyo ve televizyon listelerine 3 şarkısı ile giren tek şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

ŞARKILARI DİNLENDİ

Aleyna Tilki 3 aydır trendlerden düşmeyen şarkısı 'Başıma Belasın' ile Spotify En İyi 50 Türkçe listesinde 16 numaradayken 'Ayrı Gitme' şarkısı ile aynı listede 26 numarada. 'Bir Gün Ol Yerimde' ise Spotify'ın ilk 100 listesindeki yerini koruyor.

EFSANEYE DÖNDÜ

İrem Derici, 'Yaz Gülü ile Radyo TV Takip verilerine göre radyo ve televizyonlarda en çok yayınlanan pop şarkısı olarak zirvede yerini aldı. Ayrıca Simge de artık bir efsaneye dönüşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla Spotify Yılın Şarkıları listesinde bir numaranın sahibi oldu. Böylece eldeki verilerle bu yılın kazananları kadın şarkıcılar oldu.

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