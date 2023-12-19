Yeni yılı Uludağ’da karşılayacak

Türk sanat müziğinin 'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Yeni yıl alışverişine geldiğini söyleyen ünlü isim, önce mağazaları dolaştı sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni yılda Uludağ'da sahne alacağını söyleyen Ersoy, "Sahnede sevenlerimle yeni yıla gireceğim için çok mutluyum. Ben kar yağışını çok seviyorum, sahnemin de Uludağ'da olmasına çok sevindim. Fakat içimdeki tek burukluk 2 tane köpeğimi bu sene yanıma alamıyorum, yani bu seneye çocuklarımdan ayrı gitmiş olacağım" dedi.