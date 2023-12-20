MUSTAFA Uğur, geçtiğimiz gün İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. 19 yaşında futbolu bırakıp sahnelere geçen şarkıcı, "Hayatımın en güzel çağıydı. Kesinlikle doğru kararı vermişim. Sanat başka bir şey" ifadelerini kullandı. Azer Bülbül ile anısını anlatan Uğur, "Bugün Mustafa Uğur olmama önce Allah sonra Azer Bülbül vesile oldu. "Bana yardımcı olur musun?" dedim ve sanata atıldım. Bir gün Unkapanı'nın girişinde, Kahramanmaraşspor'a dönmeye karar verdim. O sıra Azer Bülbül'ü gördüm. "Abi bana yardımcı ol. İstanbul'a geldim, rezil oldum" dedim. Sonra beni çağırdı, hayatım değişti. Ardından Hasan Çelik beni dinledi" dedi.