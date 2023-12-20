  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Beni çağırdı hayatım değişti’

‘Beni çağırdı hayatım değişti’

HABER MERKEZİ
‘Beni çağırdı hayatım değişti’
MUSTAFA Uğur, geçtiğimiz gün İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. 19 yaşında futbolu bırakıp sahnelere geçen şarkıcı, "Hayatımın en güzel çağıydı. Kesinlikle doğru kararı vermişim. Sanat başka bir şey" ifadelerini kullandı. Azer Bülbül ile anısını anlatan Uğur, "Bugün Mustafa Uğur olmama önce Allah sonra Azer Bülbül vesile oldu. "Bana yardımcı olur musun?" dedim ve sanata atıldım. Bir gün Unkapanı'nın girişinde, Kahramanmaraşspor'a dönmeye karar verdim. O sıra Azer Bülbül'ü gördüm. "Abi bana yardımcı ol. İstanbul'a geldim, rezil oldum" dedim. Sonra beni çağırdı, hayatım değişti. Ardından Hasan Çelik beni dinledi" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA