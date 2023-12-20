Nadide Sultan’dan arkadaşına sürpriz

Yeni şarkısı 'Sardunyalar' ı seslendiren popçu Ünsal Yörür, kamera karşısındaydı. Klip çekimlerinin gerçekleştiği sırada arkadaşı Nadide Sultan stüdyoya gelerek sürpriz yaptı. Dört pop şarkıdan sonra ilk kez bir arabesk şarkı ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yörür ise bir hayli heyecanlıydı. Popçu Ünsal Yörür duygularını şöyle ifade etti:

'ŞARKIMA İNANIYORUM'

"Z kuşağına arabesk ve slow müziği sevdirmek istiyorum. Şarkıma çok inanıyorum. Nadide'ye ilk gönderdiğimde 'hemen okumalısın' şeklinde konuştu. Ben de onun tecrübelerine çok güveniyorum. Umuyorum ki, inşallah ocak ayı gibi şarkımız çıkacak."

'YOLU AÇIK OLSUN'

Arkadaşına sürpriz yapan ünlü şarkıcı Nadide Sultan ise, "Ünsal çok yakın arkadaşım, kendisi ile uzun zamandır beraber sahne alıyoruz. Ara sıra kavga edip, didişsek de her zaman birbirimize destek oluruz. Ünsal bana şarkıyı gönderdiğinde çok beğendim. Kendisi de şarkıyı harika yorumlamış. Yolu açık olsun" dedi.