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Alsancak’ta Hande’yle coştular

ERCAN AKGÜN
Alsancak’ta Hande’yle coştular

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Alsancak Mumlu'da gerçekleşen yemekli galada sahneye çıktı. Girişimciler ve İş Dünyası Derneği'nin (GİSİDER) geleneksel 4. gala gecesine damga vuran Hande Yener, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İŞ DÜNYASI BULUŞTU

Geceye, çok sayıda dernek üyesi ve yakınları katıldı. Açılış konuşmasını yapan GİSİDER Başkanı Merve Çakır, "GİSİDER olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz bu gala gecemizde İzmir iş dünyasını bir araya getirdik. Kurulduğumuz günden buyana yeni girişimcilere kapılarımızı açıyor ve hali hazırda faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturuyoruz. Girişimcilerimizin ve girişimci adaylarımızın hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda faaliyetler yürütüyoruz" dedi. Konuşma sonrası dernek yönetimi pasta keserek yeni yılı kutladı. Pasta kesiminin ardından sahneye çıkan Hande Yener, konukların karşısına güneş gözlüğü ve ceketiyle çıktı. Dansçılarıyla beraber renkli bir programa imza atan ünlü popçu, bir süre sonra ısınmaya başlayınca, konsere ceketini çıkartarak devam etti. Sevilen parçalarını seslendiren ünlü isim, geceye katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

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