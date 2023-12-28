2023’ün çiçeği burnunda anneleri

2023 yılı kültür, sanat ve magazin dünyası için dolu dolu geçti. Bazı ünlü isimler ilk kez anne olurken bazıları ikinci ya da üçüncü kez çocuklarını kucağına aldı. Aslı Enver, Leyla Lydia Tuğutlu ve Ezgi Mola, yılın çiçeği burnunda anneleri olurken Fahriye Evcen ve Hazal Kaya da ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'yı şubat ayında kucağına aldı.

2019 yılında ilk kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye, bu yıl Neva adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Güzel oyuncu Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak kızları Elay'ı temmuz ayında kucağına aldı.

Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı da bu yıl anne-baba olan ünlüler arasında yerini aldı. İkili, oğullarına Can adını verdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti Kerem ile yeniden anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu da oğlunu bu yılın ilk ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.