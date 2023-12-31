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Haberler Sarmaşık ‘Yıldızlar Bana Uzak’ başlıyor

Yıldızlar Bana Uzak’ başlıyor

HABER MERKEZİ
‘Yıldızlar Bana Uzak’ başlıyor
Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak', bu akşam başlıyor. Oldukça ilgi çekici bir konusu olan dizide, yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik, diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için. Han'ın bu evliliği önlemek için kötü bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.
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