Yeni projesiyle ilgili ser verip sır vermedi

Güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz gün kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte kameralara takıldı. Öğlen saatlerinde alışveriş turu yapan ikili daha sonra baş başa yemek yedi. Günün yorgunluğunu atan abla kardeş, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yeni bir projesinin olacağını ancak sürpriz olduğunu belirten Döngel, 'Herkese iyi yıllar diliyorum, güzel bir sene bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı. Abla kardeşin, güzellikleri göz kamaşt��rırken, şık ve spor alışveriş tarzları ise beğeni topladı.