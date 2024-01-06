Epstein’ın ağındaki ünlü isimler şoke etti

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimler kamuoyuna açıklandı.

Epstein davasının kamuoyuna açıklanan ikinci bölümü de ilki kadar şaşırtıcıydı. Yaklaşık 300 sayfadan oluşan belgelerde, ilk dava dosyasında adı geçen eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilgili bir bilgi de bulunuyor:

Epstein'e karşı dava açan Virginia Giuffre'nin ifadesine göre eski ABD Başkanı Clinton, "Epstein'in fuhuş ağına yönelik bir yazının yayımlanmaması" konusunda çalışanları tehdit etti.

Mahkeme belgelerine göre Johanna Sjoberg adlı bir kadın 2016'da verdiği ifadede, 2001'de İngiltere Prensi Andrew'in Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde koltukta otururken göğsüne dokunduğu iddia etti. Sjoberg ayrıca ifadesinde sihirbaz David Copperfield ile de Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.

BU İSİMLER DE YER ALIYOR

EPSTEİN dosyasına bağlı olarak yayınlanan isim listesi oldukça şaşırtıcı. Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor.

Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok. Listede bulunan isimlerin birkaçı şöyle: - Cameron Diaz - Leonardo DiCaprio - Bradley Edwards - Amanda Ellison - Cimberly Espinosa - Michael Jackson - Lynn Miller - Donald Trump - Bruce Willis - Prens Andrew