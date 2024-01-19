Türkiye ‘Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman, ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yapımın önceki akşam yayınlanan 144. bölümünde; Osman Bey'in Söğüt'teki intikam yemini bölüme damga vurdu. Görklü Han, Prenses Maria'yı arayıp bulamaması üzerine Osman Bey'den intikam almak için nökerleriyle Söğüt'ü bastı.

'İNTİKAMINI ALACAĞIM'

Söğüt'teki acı kayıplar ve yaşanan yıkım, Osman Bey'in duygusal bir çıkmaza sürüklenmesine neden oldu. Görklü Han'ın yarattığı acı ve öfke karşısında Osman Bey'in gözleri intikam ateşiyle parladı. Ağlayan küçük bir bebeği kucağına alan Osman Bey, "Prenses'i alamadın diye benim masum tebaama kıydın. Benim ahalime kıydın! Görklü Han, sana yemin olsun ki bunun hesabını soracağım! Allah şahidim olsun ki senden bunun intikamını alacağım! Öyle bir alacağım ki! Ey ahali, hiç tasa etmeyin! Bunun hesabını misliyle soracağız!" diye haykırdı.

DUYGULARINI İTİRAF ETTİ

Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın casusluk yaptığını söyleyerek Ülgen Hatun'u tehdit etti. Ülgen Hatun ise Cerkutay'dan hesap sordu. Saadet Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un aşkına karşı çıksa da, Gonca Hatun gerçek duygularını Alaeddin Bey'e itiraf etti. Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırdı. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'a esir düştü. Yaptığı planla Karacelasun'u tuzağa düşüren Osman Bey, Görklü Han'la karşı karşıya geldi. Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

ZİRVENİN TEK SAHİBİ

Kuruluş Osman, 144. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,70 reyting ve %18,15 izlenme payı, AB kategorisinde %5,84 reyting ve %14,67 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,12 reyting ve %16,39 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.