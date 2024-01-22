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Safir’de dengeler alt üst oluyor

HABER MERKEZİ
Safir’de dengeler alt üst oluyor

ATV'nin sevilen dizisi Safir, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder. Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden aşk dolu anlar yaşar.

Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır. Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen kişi Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir.

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