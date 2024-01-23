Özge Özpirinçci: Dizi için botoks yaptırdım

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Özpirinçci, sağlıklı yaşam ve kilosunu koruma sırlarını paylaşmıştı. Özge Özpirinçci, "Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum" demişti. Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını sık sık paylaşıyor. Oyuncu son olarak makyajsız paylaştığı bir videoda anlattıklarıyla gündeme geldi. Doğal güzelliğiyle bilinen Özpirinçci, videoda yeni dizisi için botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını açıkladı.