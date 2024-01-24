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Görklü Han ve Moğollar Yenişehir’de

HABER MERKEZİ
Görklü Han ve Moğollar Yenişehir’de
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan 145. Bölümünde Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken onun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?
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