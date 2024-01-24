Oppenheimer Oscar’a damga vuracak

Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda gerçekleşen tanıtımda 96. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Adaylar arasında Oppenheimer en çok adaylığa sahip film oldu. Bu yılki Oscar töreni Jimmy Kimmel tarafından sunulacak ve 10 Mart'ta gerçekleşecek. ELİ HEP BOŞ DÖNMÜŞTÜ

Atom bombasının arkasındaki bilim adamı Robert Oppenheimer'ın biyografisi olan film, en iyi film, yönetmen ve uyarlama senaryo dahil olmak üzere 13 dalda adaylık elde etti. Başrol oyuncuları Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Emily Blunt da ödül için yarışıyor. Filmin yönetmeni Nolan daha önce beş kez Oscar'a aday gösterilmiş olsa da hep eli boş döndü. Bu arada Martin Scorsese, film ve uyarlama senaryo dallarında da aday olan Killers of the Flower Moon ile 10. kez en iyi yönetmen adaylığını elde etti.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALMADI

Yılın beğenilen filmlerinden Poor Things ise beklenenden daha iyi bir performans göstererek sürpriz adaylıklar kazandı. Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Greta Lee ve Andrew Scott'un adaylık alamaması herkesi şaşırttı. En iyi erkek oyuncu kategorisinde; Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy ve Jeffrey Wright yarışacak, En iyi kadın oyuncu adayları ise, Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan ve Emma Stone.