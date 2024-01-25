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Usta isim Fatma Girik mezarı başında anıldı

OSMAN AKÇA
Usta isim Fatma Girik mezarı başında anıldı
Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı. Fatma Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti. Torba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem ve sevenleri katıldı. Anma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Çok kıymetli Fatma Girik'i ikinci ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Geçen sene annesini de kaybettik. Mekanları cennet olsun" dedi.
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