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Haberler Sarmaşık 10 yıl sonra yeniden albüm yaptı

10 yıl sonra yeniden albüm yaptı

HABER MERKEZİ
10 yıl sonra yeniden albüm yaptı
Şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam yapımcısı Samsun Demir Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçkin, "Bu akşam benim için inanılmaz derecede heyecanlıydı. 10 sene sonra yeniden bir albüm hazırladık. Bu albümün tamamlanması için 1 buçuk yıldır çalışıyoruz. Sevgili yapımcım ile beraber yepyeni albümü dinledik. Ben bütün şarkılarımı kendisine dinlettim" dedi ve sözü Samsun Demir'e bıraktı. Demir, "Albümü 4-5 sefer dinledik. Tekrar tekrar dinleyeceğiz. Sizlere en doğru en güzel halini sunmak istiyoruz. Çok güzel bir albüm hazırlamış. İşte böyle cesur sanatçılarımız oldukça, biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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