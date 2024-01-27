Bir kardeş daha kaldıramayız

Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Mehmet Ali Erbil ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. 'Bana babalık yapmadı, hiç babalığını görmedim. O benim içimde bir yaradır' sözlerini söyleyen Erbil, babasının bu sözlere üzüldüğünü belirtti. Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil bir röportajında 'Bir bebek istiyorum' demişti. Babakız çatışması bu konu üzerinden de devam etti. Söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Yasmin Erbil, şöyle söyledi: "Babamın yaşı var, üzüldü diye sonra ben de üzüldüm. Babam hakkında konuşunca duygulanıyorum" diye konuştu. Öte yandan babasının konuk olduğu bir programda, "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" sözleri için Yasmin Erbil, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Yok öyle bir şey. Onu hiç kaldıramayız" açıklamasını yaptı.