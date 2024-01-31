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Los Angeles’taki partide tek Türk çift

Ülkemizde adından sıkça söz ettiren başarılı isim Adnan Şen, 2016 yılında Los Angeles'a yerleşmişti ve inşaatçılığa başlamıştı. Adnan Şen ve eşi Begüm Şen, ünlü oyuncu Rebel Wilson'un sadece en yakın altı arkadaşını davet ettiği partide tek Türk çift olarak yer aldı.

HABER MERKEZİ
Los Angeles’taki partide tek Türk çift

İstanbul'da, oğlu Alp'ı elim bir trafik kazasında kaybettikten sonra 2016 yılında eşi Begüm Şen ve küçük oğlu Can ile Los Angeles'a giden Adnan Şen, oraya yerleşerek inşaatçılığa başladı. Şen, Los Angeles'ın en büyük müteahhitlerinden biri olmayı başarırken, Begüm Şen de Mel Gibson, Penelope Cruz, Kate Hudson gibi pek çok Hollywood yıldızı ile arkadaş olmuştu. Sosyete ve Hollywood davetlerinin vazgeçilmez konuk listesi arasında giren çift, geçen hafta sonu da çok özel bir partiyi şenlendirdi.

İKİ GÜN KUTLAMA

Komedi filmlerinin ünlü oyuncusu Rebel Wilson'un ev sahipliği yaptığı bir partiye katıldılar. Las Vegas'ta verilen partide sadece altı davetli vardı ve tek Türk çift olarak dikkat çeken isimler Adnan Şen ile eşi Begüm Şen'di. Wilson, Şen çiftini Las Vegas'taki partiye özel uçakla götürdü. Orada iki gün kutlama yaptılar.

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