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Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
TÜRKİYE'NİN ilk kadın yönetmenlerinden birisi olan Birsen Kaya dün yaşamını yitirdi. 81 yaşında olan yönetmen, senarist ve yapımcı Kaya'nın vefatını Biket İlhan duyurdu. Biket İlhan yaptığı açıklamada, "Değerli Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız" ifadelerine yer verdi.
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