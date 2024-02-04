atv yeni yılda yine birinci

30 yıldan bu yanaimza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran atv, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

PROGRAMLARIYLA ÖNDE

atv'yi zirveye taşıyan programlar arasında, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ DİZİLER

Bu yapımların yanı sıra, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV de başarıya ortak oldu. atv'nin fenomen dizilerinden, bir aşk hikayesini ekranlara getiren Safir; devleti için yeni bir hayat kuran Cezayir Türk'ün hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; başarılı bir hakim olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailesindeki tüm taşların dökülmeye başladığı Aldatmak; sıcacık hikayeleriyle Ateş Kuşları ve Kardeşlerim de zirveye giden yolun mimarlarından oldu.