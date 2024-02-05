Barış Manço vefatının 25’inci yılında anıldı

ANADOLU rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı. Her yıl olduğu gibi Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti. Usta sanatçının Kanlıca'daki kabrinin başında Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hala onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak onunla beraberiz diye kabul ediyorum" dedi.