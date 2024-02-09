En çok izlenen dizi Kuruluş Osman

Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan bölümünde, yine reyting rekorları kırıldı. Tüm Türkiye'nin soluksuz izlediği 147. bölümünde Malhun Hatun, rüyasında kendisini ihramlı bir şekilde, Hac yolunda çağırılırken gördü. Moğollar'ın baskınını da gören Malhun Hatun, Hacca gidip gitmemek konusunda kararsız kaldı. Osman Bey, Yenişehir'de zorlu bir savaşın eşiğinde olsalar da kararı ne olursa olsun Malhun Hatun'u destekleyeceğini söyledi. Kafası karışıkken yolu Yunus Emre'yle kesişen Malhun Hatun, Yunus Emre ile karşılaşmasının bugüne kısmet olduğunu söyledi.

'KİBİR BİZLERE YAKIŞMAZ'

Osman Bey, gayelerinin Allah'ın adını tüm cihana yaymak olduğunu vurgulayarak, bu hedefin birlik ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kibirli davranışların bir Müslüman'a yakışmayacağını dile getiren Osman Bey, herkesin vazifesini layığıyla yerine getirmesini söyledi. Osman Bey, Yakup Bey'e "Kütahya'ya döneceksin, hepimiz Taceddin Noyan'ın hedefindeyiz. Kütahya onun menzilindedir. Oradan gelecek bütün saldırıları sen savunacaksın. Bu bizim için kafidir." dedi. Osman Bey, Elçim Hatun'un babasını ve yengesini kurtarmak üzere Moğol karargahına düzenlediği baskın sırasında Taceddin Noyan'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Taceddin Noyan arasındaki gerilim seyirci tarafından merak konusu oldu.