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Yasemin Sakallıoğlu: Ben panik atak hastasıyım

HABER MERKEZİ
Yasemin Sakallıoğlu: Ben panik atak hastasıyım
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, her gösteri öncesi panik atak krizi geçirdiğini açıkladı. "Kuliste bambaşka bir Yasemin var" itirafında bulunan ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti. Sakallıoğlu, "Bu kadar büyük bir kalabalığın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım. En büyük hayalim böylesine bir kalabalığın aynı anda gülmesiydi ve bu sahneyle hayalimi gerçekleştireceğim. Gösterilerimde annem ve babamdan çok bahsediyorum, bir nevi yüzleşme olacak benim için. Ben izlemelerini istemiyordum şimdiye kadar, hatta bu durumu kırmak için de yaklaşık 1,5 yıldır terapi alıyorum. Çok da iyi gidiyor" dedi.
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