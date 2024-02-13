Türkülerin efsanesi Akartürk 83 yaşında

İsmini türkülerin yaşayan efsanesi olarak tanıtmayı başaran sanatçı Bedia Akartürk, Ödemiş İlçe Kaymakamlığı'nın gerçekleştirdiği "Yarınlara İz Bırak "projesinde öğrencilerle söyleşide bulundu. Okulun bahçesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin alkışlarıyla karşılanan Akartürk, okulda kendisi için düzenlenen etkinlikte 83. yaş günü pastasını kesti.

İLK KONSERİ BİRGİ'DE

Akartürk, pasta kesimi sonrası okulun halk oyunları ekibinin Zeybek gösterisi sırasında yerinden kalkarak efelerle Zeybek oynadı. Okulun konferans salonunda konser veren sanatçı, öğrencilerin sorularını da tek tek cevapladı. Akartürk, "Sanat hayatıma Ödemiş'te başladım. Babamın elinden tutup, onunla birlikte Ödemiş Musiki Cemiyeti'ne gidip gelirken türkücü olmaya karar verdim. Musiki Cemiyeti ile beraber ilk konserimi Birgi'de verdim. Daha sonra İzmir Radyosu sınav açtı, kazandım. TRT'ye 17 yaşında girdim. Orada müzik hocamdan sadece müzik değil, birçok şey öğrendim. Dünyaya tekrar gelsem yine türkücü olurdum" dedi. Sanat hayatı boyunca 6 sinema filmi ve birçok albüme imza atan sanatçı, Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'de ve birçok yabancı ülkede konserler verdi. Sanatçı Akartürk, ayrıca 7 ilde fahri hemşerilik unvanına layık görüldü.