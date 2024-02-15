‘Çağla Kubat planları’ askıda

İzmir'in Çeşme ilçesini kapsayan yeni imar planları yayınlandı. Çeşme- Alaçatı Mahallesi, 217 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı. Bu alanda ise ünlü manken ve sörfçü Çağla Kubat'a ait olduğunu bilinen 'Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü' yer alıyordu. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalan 3 bin 29 metrekarelik alan sörf okulu, yol ve otopark olarak düzenlendi. Planlama alanında emsal 0.20, Yençok ise 4.50 metre olarak belirlendi.

Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü', çok sayıda etkinliğe ve müsabakaya ev sahibi yaptı, çocukların güvenli ortamda da windsurf yapmalarına yardımcı oldu.

RAPOR YAYINLANDI

Planlama alanını oluşturan Alaçatı Sörf Koyu'nda 2012 yılından itibaren uluslararası ve ulusal düzeyde birçok müsabakaya ev sahipliği yaptı ve birçok etkinlikler düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Derneği arasında imzalanan anlaşma ile Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Derneği'ne tahsis edilmiş durumda.

Ünlü manken ve rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat

Plan açıklama raporunda şu ifadeler yer aldı: "Planlama alanını oluşturan Çağla Kubat Rüzgar Sörfü (Windsurf) Yelken Kulübü, kurulduğu 2012 yılından itibaren uluslararası ve ulusal düzeyde birçok müsabakaya ev sahipliği yapmış ve birçok etkinlikler düzenlemiştir. Alanın bulunduğu Alaçatı Kotu rüzgar sörfü faaliyetleri için vazgeçilmez ve özel nitelikler taşımaktadır. Bu alan fay hattının çökmesiyle oluşmuş zemini kum olan büyük bir sığlıktan oluşmaktadır. Sığ ve kum denizi ile çok küçük yaşta çocukların bile güvenli bir ortamda windsurf yapmasına ve öğrenmesine olanak sağlanmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sağladığı coğrafi olanakların da sayesinde doğaya barışık, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen denizci bir nesil yetişmesine aracı olmaktadır."