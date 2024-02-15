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Haberler Sarmaşık ‘Müslüm Gürses benim akrabamdı’

Müslüm Gürses benim akrabamdı’

HABER MERKEZİ
‘Müslüm Gürses benim akrabamdı’

GÜZEL oyuncu Sitare Akbaş, önceki gece İstanbul Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Akbaş, "Ben boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım" dedi.

Soruların üzerine Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu söyleyen Sitare Akbaş, "Biz Türkmen göçmeniyiz. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisi. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soyadımız Akbaş" ifadelerini kullandı.

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