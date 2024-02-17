Dayak yiyen Eda İynemli: Kulak zarım delindi

OYUNCU Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'den şikayetçi olan Eda İynemli ilk kez konuştu. İynemli, "Orçun, bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim İynemli de oradaydı, ablası olanların hepsine şahittir. Orçun beni tokatladığında yere düştüm, ablası fenalaşmış, bunu görünce. Orçun beni yerde tekmelemeye başladı, acımasızca vuruyordu.

Onun bu darbeleri sebebiyle kulak zarım delindi. 1 buçuk ay duyu kaybı yaşadım. Orçun'un tüm ailesi onun şiddetine göz yumdu sessiz kaldılar. Duygularımı kullandı, tedavi olacağına inandım, darp şikayetimi geri çektim ama sonra yine değişti. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Hatta daha fazla konuşursam ailece toplum içine çıkamazlar" dedi.