Ümit Besen ve Pamela Aydın’da

NAZİLLİ'DE, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ümit Besen ve Pamela konseri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.Aydın Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Nazilli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen konserde Ümit Besen ve Pamela sahne aldı. İlk olarak Pamela sahneye çıktı. Gecenin en heyecan verici anlarından biri, Ümit Besen'in de sahneye çıkmasıyla yaşandı. İkilinin birlikte seslendirdiği şarkılar, izleyicilerden tam not aldı.