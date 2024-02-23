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Haberler Sarmaşık Bengü’den yeni şarkı: Aleyhime

Bengü’den yeni şarkı: Aleyhime

HABER MERKEZİ
Bengü’den yeni şarkı: Aleyhime
TÜRK pop müziğinin başarılı ismi Bengü, yeni teklisi 'Aleyhime'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Şarkı hakkında konuşan Bengü "Yaz sonundan beri derin bir şarkı arayışına girdim. Yıllarca şarkı söyleyip, yüzlerce şarkı seçtiğim için artık ilk görüşte anlayabiliyorum bir şeyleri. Benim için bu şarkı 'ilk görüşte aşk gibi' oldu. Bu benim eski şarkılarımda da var. Bu yüzden dinleyicime çok çabuk geçeceğini düşünüyorum" dedi. Söz ve müziğine Özlem Güneykaya'nın imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.
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