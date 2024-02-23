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Simge: Bu kalabalık dünyada aşkı bulamamam başarı

HABER MERKEZİ
Simge: Bu kalabalık dünyada aşkı bulamamam başarı

ARKA arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, Kıbrıs'ta unutulmaz bir konser verdi.

HİT ŞARKILAR SÖYLENDİ

SİMGE Sağın, "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı: "Sürekli aynı şeyi söylüyorum yine tekrar edeyim: Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da başka bir başarı" dedi.

Konserde dünden bugüne hit olmuş parçaları seslendiren Simge şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de göz doldurdu. Şarkıları, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Simge, iki saati aşkın bir süre boyunca birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranları tarafından büyük bir beğeniyle dinlenen Simge, konserden mutlu ayrıldı.

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