‘Başarısızlıklarımla bir yerlere geldim’

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen EGEKAF 24'e konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen EGEKAF 24 ikinci gününde de öğrenci ve mezunların yoğun ilgi odağı oldu.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Tamer Karadağlı öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Kendisini izlemeye gelen çok güzel bir kalabalık olduğunu gören Karadağlı, "İyi ki gelmişim, bana da çok büyük bir moral oldu bu. Siz de hoş geldiniz. Ben normalde aslında böyle kalabalıklar karşısında konuşmaya çok alışkınım ama o kadar güzel bir kalabalık var ki şimdi ben heyecanlandım sizin yanınızda. Pamukkale Üniversitesi'ni kutluyorum, müthiş bir iş başarmış" ifadelerini kullandı.

"TIRNAKLARINIZ KİRLENMELİ"

Değişimin önemine vurgu yapan Karadağlı, "Zamana ayak uydurmak çok önemlidir. Sizler şimdi o kadar şanslı bir nesilsiniz ki dünya çok küçük artık. İnternet sayesinde o kadar çok bilgiye o kadar çabuk ulaşabiliyorsunuz ki bu çok büyük bir avantaj. O yüzden sizler çok şanslısınız" dedi. "Daha çok başarısızlıklarım sayesinde bir yerlere geldim" diyen Karadağlı, "Başarılarımdan çok başarısızlıklarım oldu. Daha çok başarısızlıklarım sayesinde bir yerlere geldim. Sürekli başarılı olmak da sizi bir yere getirmiyor. Başarısızlıklarınız sizi bir yere getiriyor. Çünkü mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Başarının merdivenleri elleriniz cebinde çıkılamıyor ne yazık ki tırnaklarınızın arasının kirlenmesi gerekiyor" dedi.