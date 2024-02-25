Son paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü

ÜNLÜ oyuncu Kaan Yıldırım yeğeni ile araba kullandığı anları paylaştı. Hareket halindeki arabada kucağına aldığı yeğeni ile araba kullanan oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Küçük çocukla trafiğe çıkıp onu kucağına alması üzerine Yıldırım'a bazı takipçilerinden tepki gelirken bazıları normal bir durum olduğunu ifade etti. Oyuncuya "Yaptığınız çok büyük bir yanlış bunu da paylaşmanız daha büyük bir yanlış", "Ön koltuğa çocuk oturtmak yasak", "En iyi dayı sensin" gibi yorumlar yapıldı.