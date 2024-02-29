İzmir'de önceki gün IFWİzmir Fashion Week açılışı yapıldı. İkinci gününde Nur Oskay ve Nazlı Terzioğlu defileleri ev sahipliği yaptı. Ana sponsorluğunu Salute Group'un üstlendiği, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin destek verdiği, iletişim sponsorluğunu ise Type Agency'nin gerçekleştirdiği organizasyon, yine dopdolu moda gösterilerine imza attı. IFW kurucusu ve Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük'ün koreografisinde Hyatt Regency İzmir İstinye- Park'ta yapılan etkinliğe ilgi bu kez ilk günden daha fazla oldu.

İzmir'de düzenlenen Moda Haftası ikinci gününde de büyük ilgiyle takip edildi. ALKIŞ TOPLAYAN SUNUM

Öne çıkan defile ise İzmirli tasarımcı Nur Oskay'ın 25 parçalık çalışması oldu. Oskay, özgüven eksikliği bulunan ve 'Cam tavan sendromu'yla kendini kısıtlayan kadınları ele aldığı sunumuyla büyük alkış topladı.