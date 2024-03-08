Urla’yı seçen ünlüler kervanına o da katıldı

Son yıllarda ünlülerin tercihi haline gelen Urla'ya akın sürüyor. Futbolcu ve futbol adamları Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz, Mesut Özil, Abdullah Avcı, basketbolcular Hüseyin Beşok ve Efe Aydan, tenor Hakan Aysev, yazar ve oyuncu İclal Aydın, sanatçılar Ata Demirer, Coşkun Sabah, Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Sibel Can ve moda ikonu İvana Sert, hayatlarını İstanbul'da sürdürürken Urla sevdasına kapılıp İzmir'de ev sahibi oldular.

Çeşme'ye her yıl akın eden İstanbulluların son gözdesi Urla oldu.

Bunun en büyük nedeni ise İzmir'in önemli yatırımlarından biri olan Körfez Geçiş Projesi.

EV SATIŞLARI ARTTI

İlçede son 6-7 aydır satışlar arsa ve konut satışları patlama noktasına gelirken, yerli ve yabancı birçok ünlü Urla'da arazi alıp lüks villa yaptırmak için adeta yarışıyor.

Urla'nın son ünlüsü ise gençlerin büyük hayranlık duyduğu pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç oldu.

Ünlü sanatçı Dalkılıç'ın Urla Çeşmealtı sahilinde 30 milyona denize sıfır konumda bir na sahi- villa aldığı ortaya çıktı.