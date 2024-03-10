Sahurda dengeli beslenme tokluk ve enerji sağlar

On bir ayın sultanı Ramazan geldi.

Bir ay boyunca tutulan oruçlar, beslenme düzenini ve alışkanlıklarını bir hayli değiştirecek. Elbette bir beslenme uzmanı olarak, bu mübarek ay boyunca sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmanın ve dengeli bir yaşam tarzı sürdürmenin önemini vurgulamak istiyorum.

İlk olarak sahur öğününü mutlaka yapmanız gerektiğiyle başlayalım.

MENÜNÜZ HAFİF OLSUN

Sahurda dengeli bir öğün tüketmek, gün boyunca enerji seviyenizi korumanıza ve açlık hissinin daha az olmasına yardımcı olur. Enerji için tam tahıllı ekmek ve yulaf gibi yüksek lifli ve rafine olmayan karbonhidratları tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar daha tok hissetmeye ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Yumurta, yoğurt, peynir gibi protein kaynakları uzun süre tokluk sağlar, kan şekerini dengeler ve kas kaybını önler. İftar yemekleri ailenin ve arkadaşların buluşup oruçların açtığı, her şeyin keyifle beraber yendiği sofralar olsa da gerek diyette gerek sağlıklı beslenme düzeninde aşırıya kaçmamakta yarar var. Çünkü genellikle ramazan döneminde normalde tüketilenden daha ağır ve fazla yemek tüketme eğiliminde oluyoruz. Bu da maalesef yemek sonrası kendimizi daha halsiz ve yorgun hissetmemize neden olabiliyor. Bu nedenle hafif ve dengeli bir iftar menüsü sizi hem doyuracak hem de yemek sonrası rahatsızlığınızı minimuma indirecektir. Peki neler yiyebilirsiniz? Kızartmalar yerine ızgara veya buharda pişirilmiş sebzeler, protein kaynağı olarak ızgarada tavuk, hindi veya balık, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edebilirsiniz.

Tek öğünde yükleme yapmak yerine çorba ile başlangıcı yapıp 30-45 dakika dinlenip sonrasında ana yemeğe geçmek kan şekeri dengesi açısından önemlidir. Ayrıca iftar öğününde yeterli miktarda su içmeniz de önemlidir.

Eğer yapabiliyorsanız yemeğinizi biraz sindirdikten sonra yürüyüşe çıkmak yine kan şeker dengenizi sağlayacak ve üzerinize çökebilen uyku halini ortadan kaldıracaktır.

YOĞUN EGZERSİZDEN KAÇININ

İftarı hızlı bir şekilde yemek de sindirim sorunlarına yol açabilir, bu nedenle yemeğinizi yavaşça ve sindirim sürecine uygun bir şekilde yemeye özen gösterin. Son olarak iftar sonrasında hemen yoğun egzersizlerden kaçının. İftardan sonra yapılan hafif bir yürüyüş yapmak sindirim sürecini destekler ancak ağır egzersizler sindirim sorunlarına yol açabilir. Unutmayın Ramazan bir gün değil bir ay süren bir dönemdir. Sahur ve iftar öğünlerinde dengeli seçimler yaparak bu ayı sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz.

Ancak herkesin beslenme ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle, kişisel sağlık durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun beslenme planları oluşturmak için bir beslenme uzmanıyla çalışabilirsiniz.