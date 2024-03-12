Şener Şen’den “fotoğraf” tepkisi

TÜRK sinemasında 150'den fazla filmde rol alan, Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı olarak cumartesi günü hayatını kaybetmişti. 90 yaşında vefat eden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine merhum sanatçının eski eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Menderes Samancılar, Gökhan Keser, Levent Can, Birol Güven, Meltem Cumbul gibi çok sayıda isim katıldı. Şener Şen ise cenazede fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını azarladı. Cenaze törenlerinin fotoğraf çektirme yeri olmadığını ifade eden Şener Şen, tepki göstererek hayranını uzaklaştırdı.