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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman... Osman bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Kuruluş Osman... Osman bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

Burak Özçivit’in Osman Bey, Yıldız Çağrı Atiksoy’un Malhun Hatun ve Özge Törer’in Bala Hatun rollerini üstendiği dizi, büyük ilgiyle izleniyor.

HABER MERKEZİ
Kuruluş Osman... Osman bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yarın akşam saat 20:00'de yayınlanacak olan 152. bölümünde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken, Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur.

DÜŞLER ÖMÜRDEN UZUN

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Yeni bölümün "Düşümüz ömrümüzden uzundur. Yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" başlığı ile yayınlanan fragmanı da büyük ilgi gördü. Yeni bir oyun kurmakta olan ve ordusunu yeni hedefine hazırlayan Osman Bey bu bölümde İmren Tegin ile hesaplaşıyor.

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