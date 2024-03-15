Yaban Çiçekleri yakında ekranda

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden Yaban Çiçekleri'nin kadrosu ve hikayesi şimdiden göz kamaştırdı. Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela (Aslıhan Malbora) arasında yaşanacaklar merak konusu olurken sosyal medyada yeni tanıtıma beğeni dolu yorumlar geldi.

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de seyircisiyle buluşacak.

Yaban Çiçekleri, eski aşıkların tekrar buluşmasını anlatıyor. Dizi, farklı hikayesiyle şimdiden yoğun ilgi gördü.