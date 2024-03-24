Erol Evgin konserinde Atiye sürprizi

TÜRK pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçının konserde bir de sürpriz konuğu vardı. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konsere 'Söyle Canım' parçasıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği şarkılarda müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, konserinin ilerleyen saatlerinde, "Bu akşam sürpriz bir konuğum var. Başarılı, genç kardeşim Atiye bizlerle" sözleriyle, izleyenlerin alkışları eşliğinde pop müziğin sevilen ismini sahneye davet etti. İkili, Erol Evgin'in 'Altın Düetler 2' albümünde birlikte seslendirdikleri 'Tüm Bir Yaşam' şarkısında düet yaptı. Sanatçılar, şarkı sonrasında birbirlerine teşekkür etti.