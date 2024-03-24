Yaban Çiçekleri’nin başrollerinden karakter analizleri

atv'nin yeni başlayacak dizisi Yaban Çiçekleri'nin başrolünde Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü yer alıyor. Yarın akşam başlayacak dizide, Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akınözü, karakterini şöyle anlattı: "Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter. Okumaya gittiği İstanbul'daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Sonra beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela'yı yine bir araya getiriyor."

YARIM KALAN BİR HİKAYE

İlk kez bir avukatı canlandıran Aslıhan Malbora ise karakterini şöyle anlattı: "Ela, başarılı bir avukat. Biraz hırçın ama ne istediğini bilen güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir kadın." Ela ile mücadele şeklinin benzediğine dikkat çeken oyuncu, senaryoda en çok Ela'nın Kılıç ile yarım kalan hikayesini sevdiğini dile getirdi. Malbora, "Ela saklamaya çalışsa da aslında hala aşk acısı çekiyor ve kalbi kırık. Okur okumaz sevdim Ela'yı."