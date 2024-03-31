  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Müjde Ar estetik ameliyatı mı oldu?

Müjde Ar estetik ameliyatı mı oldu?

HABER MERKEZİ
Müjde Ar estetik ameliyatı mı oldu?
Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Selman Nacar'ın yaptığı 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinde rol alacak olan olan Müjde Ar, rol arkadaşı Canan Ergüder ile poz verdi. Türk sinemasına damga vuran Müjde Ar'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Canan Ergüder'in paylaşımını takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutarken, 69 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar'ın değişimi ise çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarından, 'Tanıyamadım', 'Estetik mi yaptırdı?', 'Müjde Ar olduğuna inanmakta zorlandım' gibi yorumlar geldi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA