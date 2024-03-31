Müjde Ar estetik ameliyatı mı oldu?

Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Selman Nacar'ın yaptığı 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinde rol alacak olan olan Müjde Ar, rol arkadaşı Canan Ergüder ile poz verdi. Türk sinemasına damga vuran Müjde Ar'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Canan Ergüder'in paylaşımını takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutarken, 69 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar'ın değişimi ise çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarından, 'Tanıyamadım', 'Estetik mi yaptırdı?', 'Müjde Ar olduğuna inanmakta zorlandım' gibi yorumlar geldi.