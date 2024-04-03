Aydilge dua istedi: Fazla zıplamışım

Şarkıcı Aydilge hastane odasında ameliyat öncesi çekilen videolu sosyal medya paylaşımında sevenlerinden dua istedi. Kalçasındaki Labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ne yazık ki acil ameliyata alınmam gerekecek. Şarkımda da dediğim gibi 'hayat şaşırtır hep zaten.' Kalçamda Labrum yırtığı var. Ben hoplamayı zıplamayı çok seviyorum sahnede ama biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda, temizlenip dikilmesi gerekiyor. İnşallah sonrasında eskisinden daha iyi şekilde şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve güzel enerjilerinizi yollamayı unutmayın."