Şakrak gönlünü başkasına kaptırmış

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çifttin boşanma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci ile boşanmak istedi. Düvenci'nin de kabul etmesiyle birlikte çift evliliklerini sonlandırdı. Menajerlik ve oyunculuk yapan Akpınar ve Şakrak'ın hala görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih ettikleri de iddialar arasında yer aldı.