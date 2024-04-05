‘Bay Sinema’ya veda

Türk sinemasındaki öncülüğü ile anılan Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. İnanoğlu için İstanbul Sarıyer'deki Tim Show Center'da anma töreni düzenlendi, ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Anma törenine; eşi Gülşen Bubikoğlu, çocukları İlker İnanoğlu ve Zeynep İnanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yeşilçam sinemasının önde gelen isimlerinden Hülya Koçyiğit, Müjdat Gezen, Nuri Alço, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Alışık, Zafer Ergin gibi pek çok ünlü isim katıldı.

'40 YILLIK MÜCADELE'

Türker İnanoğlu'nun 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, "40 yıldır mücadeleyi birlikte verdik. Hastalık olarak zorlu zamanlardan geçtik. Belki huzur bulduğu için mutluyum" dedi.

TÜRKER İNANOĞLU SERGİSİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anma törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çok faydalı ve değerli bir insandı. Beyazperde sevdalısıydı diyebilirim. Biz camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Haziran ayında Atlas Sineması Müzesi'nde Türker İnanoğlu sergisi açmaya karar verdik."

'CENAZESİNİ PLANLADI'

KIZI Zeynep İnanoğlu da konuşmasında "Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugüne de çok önemsediği için büyük bir titizlikle son vedasını planladı. Bütün bu planlamalar yaşanan bu acıyı bir nebze bile azaltmıyormuş. O böyle bir insandı" ifadelerine yer verdi.

'DEVİR KAPANDI'

Hülya Koçyiğit ise İnanoğlu'na şu sözlerle veda etti: "Türk sinemasına değerli katkıları var. Bugün bir devir kapandı. Türk sinemasının ilerlemesi için çok çaba sarf etti."

'ÇOCUK GİBİYİM'

BABASINA veda etmek için sahneye çıkan İlker İnanoğlu, "Her şeyi kendi yapmaya çalışan bir insandı. Karşısında hala çocuk gibiyim. Vefat ettiğinde üzerimden bir baskı kalkar zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun" dedi.