Ramazan Bayramı’nda ünlüler para basacak

Turizm sezon yoğunluğunun yeni başladığı günlere denk gelen Ramazan Bayramı için vatandaşlar tatil programını hazırladı. Tatilde ülke genelinde 2 milyona yakını otellerde olmak üzere toplamda 35 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Ayrıca birçok turizm bölgesindeki beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konserleri organize ediliyor. Tatil rezervasyonlarıyla turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 70'i geçerken, sanatçılı otellerde ise bu oran yüzde 90'ın üstüne çıkıyor.

SAHNE ÜCRETLERİ

Belek: Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz

Kemer: Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Avantgarde Orkestra, Fettah Can

Alanya: Öykü Gürman ve Rober Hatemo, Kundu'da Haluk Levent ile Alişan, Side'de Sakiler ve Ceylan Ertem

Kıbrıs: Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan, Emre Altuğ, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Ebru Yaşar, Tan Taşçı, Buray, Altay, Bilal Sonses, Coşkun Sabah, Ebru Gündeş, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Sinan Özen, Aleyna Tilki, Alişan, Sibel Can, Hadise