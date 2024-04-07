‘Lan’ şarkısının listede başarısı

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da geçen ayın en çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın "Lan" şarkısı birinci sıraya yerleşti. Muud kullanıcılarının son aylarda sıkça dinlediği isimler arasında yer alan Bastık'ın "Lan" şarkısının söz ve müziği ise Mabel Matiz'e ait. Parça global listelere de girerek, milyonlarca kez dinlendi ve rekor kırdı. Muud'da mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde de ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, "Yağmur" adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu.