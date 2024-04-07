  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Lan’ şarkısının listede başarısı

‘Lan’ şarkısının listede başarısı

HABER MERKEZİ
‘Lan’ şarkısının listede başarısı
TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da geçen ayın en çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın "Lan" şarkısı birinci sıraya yerleşti. Muud kullanıcılarının son aylarda sıkça dinlediği isimler arasında yer alan Bastık'ın "Lan" şarkısının söz ve müziği ise Mabel Matiz'e ait. Parça global listelere de girerek, milyonlarca kez dinlendi ve rekor kırdı. Muud'da mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde de ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, "Yağmur" adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA