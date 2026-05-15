Yalım’ın itirafları Kurultaya sıçradı

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye eski Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifade gündemi sarstı. Yalım'ın verdiği ek ifade başsavcılık tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın ve 8 Ekim 2023 tarihli Olağan İl Kongresinin iptali istemiyle açılan 'mutlak butlan' davasının görüşüldüğü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk dairesine gönderildi.
DELEGELERLE GÖRÜŞTÜ
Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için açılan ve kamuoyunda "mutlak butlan davası" olarak bilinen yargı süreci istinaf aşamasında. Özkan Yalım'ın ek ifadesinde, "Kurultay sürecinde Özgür Özel lehine yoğun çalışma yürüttüm. Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek delegelerle görüştüm. Yaklaşık 600- 700 delegeyle birebir telefon görüşmesi yaptım. Bazı delegeler Özel'e destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınmasını talep etti. SGK kayıtları incelendiğinde hangi delegelerin çocuklarının işe alındığı ortaya çıkacaktır" dedi. Yalım, kurultayda "Özgür Özel'i destekliyorum" şeklinde 115 delegenin imzasını topladığını ve Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini aktardı.
MESAJLAR DELİL OLACAK
Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de itiraf etti. Özel'in evinin bahçe duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını aktaran Yalım, daha sonra Denizli'de Demirhan Gözaçan'a Özel'in talimatıyla 1 milyon TL daha teslim ettiğini anlattı.
Özgür Özel'in Whatsapp üzerinden kendisine gönderdiği mesajları da anlatan Yalım, "Özgür Özel benimle whatsapp üzerinden irtibata geçerek tekrar para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. Ben de 1 milyon TL para ayarladım. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Ozgur Ozel Yeni Nosu Kendi Veya Danısmanı' olarak kayıtlı numara Özel'in şahsi numarasıdır.
Bu numaradan bana mesaj atarak "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir" ifadelerini kullandı. Dava dosyasına giren bu itiraflar mutlak butlan davasında da önemli gelişmelere neden olabileceği öngörülüyor. Öte yandan Özkan Yalım'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği kaydedildi.