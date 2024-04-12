Turizm sezonunun başlangıç dönemine denk gelen Ramazan Bayramı tatilinde, otellerde sanatçıların konser ve gösterileri büyük ilgi görüyor. Afyon'da termal turizmi ve Ege sahil kıyıları başta olmak üzere birçok bölgede ünlü isimler sahne alıyor. Bu bayram tatilinde İzmirli ünlü iki çocuk annesi sanatçı Bengü, Afyonkarahisar'da sahne alıyor. Bugün muhteşem bir konser verecek olan Bengü, eşi ve iki çocuğu ile birlikte hem tatil hem konser konsepti ile ailesinden ayrılmamış oldu.

DENİZ SEKİ

KISA süre önce annesini kaybetmenin bu hüznüne rağmen Antalya'da Bayramın ilk günü fırtına gibi esti. Seki Antalya'da Mirage Park Resort'ta güçlü sahnesi, samimiyeti ve güzelliğiyle izleyenleri bir kez daha büyüledi.

YILDIZ TİLBE

TÜRK pop müzikte yazıp söylediği şarkılarla efsane mertebesine ulaşan Yıldız Tilbe Kıbrıs'taki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de verdiği konserle bayramın ilk gününe damgasını vurdu. Tilbe, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan yenilenmiş repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Tilbe 9 Haziran'da Beşiktaş'taki Tüpraş Stadı'nda vereceği konserin hazırlıklarını da son hızıyla sürdürüyor.

AJDA PEKKAN

BAYRAMIN ilk günü Kıbrıs Grand Sapphire Resort Hotel'de konser veren Süperstar geceye katılan konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pekkan yaklaşık üç aydır yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle sahnelerden uzak kalmıştı.

EBRU YAŞAR

HER dönem çıkardığı albümlerle gündemden düşmeyen Ebru Yaşar, bayramın ilk gününü Kıbrıs Elexus Hotel'de karşıladı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bayram konseri, Yaşar'ın popüler şarkılarıyla adeta şölene döndü.

SAHNE ALACAKLAR

HANDE ÜNSAL

ANNESİ Niran Ünsal gibi ses sanatçısı olan Hande Ünsal da bu akşam sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Çınarcık Mawish Beach'te sahneye çıkacak Ünsal sevilen parçalarını seslendirecek.

MERVE ÖZBEY

TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Merve Özbey bu akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluşacak. Özbey'in sahnesi Şerefe Alaçatı mekanında gerçekleşecek.